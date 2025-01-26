В Германии обнаружена масштабная кампания по дезинформации, которая поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии» (AfD) и дискредитацию ее оппонентов накануне выборов.

Расследователи из немецкого НПО CeMAS сообщили о большом количестве фейковых сообщений на платформе X, распространяющих ложную информацию о политической ситуации в стране.

Как пишет Euronews, эти фейковые посты, в которых активно поддерживается AfD и критикуются оппоненты, такие как зеленые и Социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца, являются частью кампании Доппельгенгер. Она известна своей тактикой создания поддельных сайтов, имитирующих вид известных СМИ, в частности, Der Spiegel и телеканала Welt. Такие сайты распространяют дезинформацию с помощью ботов, имитируя серьезные новостные источники.

По данным CeMAS, с середины декабря 2024 было выявлено 630 постов с типичными фейковыми сообщениями. Эти посты часто включают в себя негативные материалы о политических соперниках AfD и положительные заявления о самой партии, включая поддержку лидера Алисы Вайдель. Однако, несмотря на отрицание Тегерана, эта кампания рассматривается как попытка России восстановить свою дезинформационную стратегию, которая уже использовалась в других странах, в частности во время выборов.

Ситуация приобретает серьезные масштабы, и европейские государства уже ввели санкции против тех, кто может быть причастен к кампании «Доппельгенгер». Между тем, аналитики призывают к ужесточению мер по полной нейтрализации этой операции. Тем не менее, кампания продолжает действовать, используя новейшие технологии и даже сотрудничая с европейскими IT-компаниями.

Источник: euronews .

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