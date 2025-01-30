Пророссийский политик Келин Джорджеску во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой открыто заявил, что Украина — это "вымышленное государство", а ее раздел между соседними странами "неизбежен".

Румынский политик выразил свое видение того, как могут измениться границы и даже посягнул на часть украинских территорий.

Как пишет ТСН, ультраправый пророссийский политик заявил, что в будущем Украину точно разделят между собой другие государства.

"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш – правильно? От прежнего... как оно называлось... Закарпатье! Есть еще венгры... Львов, который останется с поляками, и Малороссия...» – заявил Келин Джорджеску.

Он добавил, что раздел Украины - неизбежен.

"На сто процентов так и будет. У них нет другого пути! Украина — это выдуманное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика!"

Напомним, что политик давно известен своими пророссийскими взглядами и поддержкой идеи ограничения помощи Украине. В частности, в декабре 2024 г., когда он был кандидатом в президенты Румынии, Джорджеску предлагал запретить экспорт украинского зерна через Румынию и прекратить военную помощь Украине.

Ранее Politeka также писала , что Румыния пережила самый большой политический кризис за последние 35 лет после того, как Конституционный суд отменил результаты первого тура президентских выборов, где лидером опросов стал ультранационалист Келин Джорджеску.

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