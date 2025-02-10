В Грузии уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные протесты, люди на улицах Тбилиси требуют отставки правительства правящей партии "Грузинская мечта" и возвращения к евроинтеграционному курсу страны.



Как пишет DW, вопреки арестам и насилию со стороны силовиков, люди продолжают выходить на марши и демонстрации. Особенностью протестов в Грузии есть отсутствие четко определенных лидеров. Основная масса протестующих собирается стихийно, организуя акции через социальные сети, в том числе через Facebook-группу Daitove, насчитывающую более 250 тысяч участников. Там анонсируются все важные события и марши, которые затем объединяются в массовые акции.

Важную роль в протестах играют студенты, активно организующие марши и даже объявляющие забастовки. Так, в январе студенты восьми университетов Грузии ночевали в своих вузах, протестуя против власти. Еще одна из характерных черт текущих протестов – это пассивная роль политических партий. Оппозиционные лидеры не организуют акции, а только присоединяются к ним, часто подвергаясь арестам и избиениям. Однако даже среди протестующих есть сомнения относительно их влияния на ситуацию.

Протесты в Грузии сопровождаются высокой степенью солидарности среди участников. Люди помогают друг другу: отвлекают полицию, носят воду и пищу, оказывают медицинскую помощь. В частности, волонтеры приносили физрастворы для попадавших под слезоточивый газ, а также помогали тем, кого задерживали силовики. Не обошлось и без уникальных акций. К примеру, во время инаугурации нового президента страны протестующие демонстративно играли в футбол на площади, пытаясь подчеркнуть, что футбол – единственная заслуга нового президента.

Источник: dw .

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