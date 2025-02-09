Напряженность между США и Канадой возросла 1 февраля, когда администрация Трампа ввела 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что аннексия страны со стороны США, о которой упоминал бывший президент Дональд Трамп, представляет собой вполне реальную угрозу.

Как сообщает CNN, его слова прозвучали во время мероприятия, когда он считал, что микрофон выключен, а журналисты уже покинули зал.

Двое канадских бизнес-лидеров, присутствовавших на встрече, подтвердили эти комментарии.

"Трамп подразумевает, что самый простой способ – это просто поглотить нашу страну, и это реальная угроза. В моих разговорах с ним о… " – сказал Трюдо, после чего микрофон неожиданно выключился.

Известно, что этот комментарий премьер-министр сделал после официальной речи на канадско-американском экономическом саммите в Торонто, когда представители СМИ уже покинули зал.

Напомним, в декабре 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Канады Джастину Трюдо сделать страну 51 штатом Америки. По его словам, это могло произойти, если Трюдо не сможет эффективно решить проблемы с мигрантами и торговлей. В таком случае Трюдо мог получить должность губернатора нового американского штата.

Однако премьер-министр Канады категорически отверг эту идею, заявив, что его страна никогда не станет частью США.

Напряженность между двумя государствами возросла 1 февраля, когда администрация Трампа ввела 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 10-процентные – на китайские товары. В ответ правительство Канады объявило аналогичные 25-процентные пошлины на американский импорт, в том числе алкоголь и фрукты.

Трюдо подчеркнул, что решение США вызвало «ощущение измены» среди канадцев, всегда поддерживавших Америку – от совместного участия в войне в Афганистане до помощи во время природных катастроф.

Впрочем, впоследствии Вашингтон согласился на время приостановить действие пошлин для Канады. Это стало возможным после того, как Оттава пообещала усилить контроль на границе и инвестировать больше в борьбу с наркокартелями.

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