Об этом для Financial Times пишет редакционный директор французской газеты Le Monde Сильви Кауфман. Недавно американский историк Тимоти Снайдер в своей лекции в Сорбонне отметил необходимость Европы активно включиться в поддержку Украины, предлагая не только членство в ЕС, но и военную помощь и значительные инвестиции, пишет Politeka.net .

По его словам, если Европа не займет активную позицию, она рискует "жить в тени войны". Снайдер подчеркнул, что сейчас именно Европа должна действовать, поскольку США, вероятно, не примут на себя основную роль в стабильности на континенте.

Кауфман отмечает, что Европа наконец-то осознала опасность и пытается принять меры, чтобы избежать "сепаратного соглашения" между Путиным и Трампом. Она подчеркивает, что Европе необходимо активно участвовать не только в мирных переговорах, но и в процессах реализации мирных соглашений, в частности, относительно гарантий безопасности для Украины, пишет Politeka.net .

По словам неназванного европейского чиновника, сейчас ведутся интенсивные дебаты по поводу того, какие гарантии безопасности должны быть предоставлены Украине, и какие форматы сотрудничества между странами Европы могут быть реализованы вне ЕС, пише Politeka.net.



Среди наиболее решительных стран в этой дискуссии – Польша, страны Балтии, Швеция и Финляндия, а Франция пытается играть роль лидера, хотя это непросто.

"Для некоторых европейцев, особенно для тех, кто наиболее подвержен российской угрозе, возможность падения Украины является ужасной перспективой, поскольку они оказались бы следующими на очереди. Зажатые между Путиным и Трампом, европейцы наконец-то сталкиваются с реальностью, от которой они так долго пытались убежать", - заключает Кауфман.

Источник: ft .

Как сообщала Politeka, Мусиенко оценил телефонный разговор Трампа с путиным: «Это говорит, кстати, о слабости россии».

Также Politeka писала о том, что Бортник объяснил, как США собираются заморозить российско-украинскую войну по линии фронта, если это не устраивает никого.