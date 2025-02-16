Левая партия Германии переживает неожиданный подъем менее чем за две недели до предстоящих 23 февраля внеочередных выборов. Партия надеется преодолеть 5% барьер, который позволит ей пройти в Бундестаг, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Politico. По информации, опубликованной Der Spiegel, с начала этого года Левая партия привлекла около 23 500 новых членов. Это позволило общему количеству членов партии достичь рекордных 81 200, что является самым высоким показателем с 2009 года. Впечатляющий рост партии произошел на фоне мобилизации левых избирателей, выступающих против, по их мнению, правого сдвига в немецкой политике.

"Люди хотят более честной, справедливой политики. Они знают, что могут на нас положиться", – отметил сопредседатель партии "Левых" Ян ван Акен.

Лидеры "Левых" заявляют, что этот приток новых членов отражает рост обеспокоенности политическим курсом страны, поскольку консервативные силы набирают обороты накануне выборов. Особо отмечаются молодые люди и женщины среди новых членов партии. Это придает "Левому" потенциальный импульс среди прогрессивных избирателей, что дает им шанс укрепить свои позиции на политической арене. Партия, которая в последние годы испытывала проблемы с внутренними разногласиями и слабыми результатами опросов, теперь надеется, что этот всплеск поддержит их борьбу на выборах.

Сейчас Левая партия имеет в среднем 5% поддержки в опросах, что позволяет преодолеть проходной барьер и пройти в Бундестаг. Однако ее путь к победе остается неопределенным из-за конкуренции со стороны левопопулистского "Альянса Сары Вагенкнехт". "Левому" придется убедить избирателей, что они могут предложить надежную альтернативу на национальной политической арене, пишет Politeka.



Электоральная ситуация в Германии отчасти отображает общеевропейский и в целом западный тренд к коррекции общественных настроений вправо. Социология фиксирует длительное и безоговорочное лидерство правоконсервативного блока ХДС/ХСС, которому пророчат 30–32% поддержки. Второе место достаточно уверенно занимает крайне правая «Альтернатива для Германии» (AfD). Последние опросы дают ей 20–22% голосов избирателей. Притом есть некоторая тенденция роста рейтингов AfD по сравнению со второй половиной 2024 года.

Третье место с показателем 15–16% уже в течение длительного времени стабильно удерживает руководящая умеренно левая Социал-демократическая партия (СДПГ).

Источник: politico .

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