Санкции, в частности, включают блокировку активов, прекращение торговых операций и ограничение на транзит ресурсов и вывод капиталов.

13 февраля 2025 года Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против нескольких украинских бизнесменов и политиков, среди которых Петр Порошенко , Игорь Коломойский и Виктор Медведчук.

Это решение принято на основе решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Санкции касаются:

Петра Порошенко

Игоря Коломойского

Геннадия Боголюбова

Константина Жеваго

Виктора Медведчука

Петр Порошенко

Порошенко введены санкции, включающие блокировку активов, запрет на транзит ресурсов и вывод капиталов за границу, а также прекращение торговых операций. Также запрещено его участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также заявлены ограничения на публичные и оборонные закупки.

Игорь Коломойский

Санкции против Коломойского предполагают блокировку активов, ограничение на торговые операции, транзит ресурсов и вывод капиталов. Ему запрещено участвовать в приватизации государственных имуществ и пользоваться радиочастотным спектром. Иностранным судам, связанным с ним, запрещен вход в украинские порты и воздушное пространство.

Геннадий Боголюбов

Санкции в отношении Боголюбова включают блокировку активов, прекращение торговых операций и ограничение на транзит ресурсов и вывод капиталов. Ему запрещено участвовать в приватизации и аренде государственных имуществ, а также пользоваться радиочастотным спектром.

Константин Жеваго

Жеваго попал под санкции, включающие блокировку активов, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, а также прекращение торговых операций и транзита ресурсов. Введены ограничения на увеличение уставного капитала его предприятия.

Виктор Медведчук

Медведчуку введены санкции, предусматривающие блокировку активов, запрет на транзит ресурсов, прекращение торговых операций и ограничение на участие в приватизации и аренде государственного имущества. Санкции также ограничивают доступ к радиочастотному спектру и запрещают публичные и оборонные закупки.

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