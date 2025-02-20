Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что заявления Трампа не соответствуют действительности, а чтобы увидеть всю картину, ему пора перестать говорить с россиянами и начать прислушиваться к украинцам, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Трамп сделал заявление о том, что на самом деле путин не хочет уничтожать Украину, иначе он бы мог уничтожить Киев, иначе он бы мог уничтожить украинскую энергетику, у него до сих пор много ракет, до сих пор много шахедов, и россия мощная. Ну, такое впечатление, что, извиняюсь, Дональд Трамп смотрит не Fox News, а другие телеканалы другого совсем направления, которые транслируют российскую пропаганду. Потому что это абсолютно нарративы кремля», - отмечает Александр Мусиенко.

То есть, констатирует он, по словам Трампа получается так, что путин чуть ли не миротворец, потому что мог бы уничтожить Киев, а не уничтожает, но на самом деле его заявления отнюдь не соответствуют реальности. Как напоминает эксперт для Politeka, путин уничтожает в Украине все, до чего достают его КАБы, дроны и ракеты, и не жалеет он даже свою же Курскую область, и, если Трамп этого не знает, значит нужно меньше говорить с россиянами.

«Он готов встретиться с путиным, эта встреча может состояться как можно быстрее, до конца февраля. Ну, тогда возникает просто вопрос, а когда же услышать Украину? То есть сейчас фактически российская сторона заливает в уши свою пропаганду на самом деле и взывает о том, чтобы против россии отменили санкции, чтобы возобновить хоть какое-то взаимодействие и сотрудничество, потому что с экономикой становится все хуже, да и на поле боя далеко все продвигается для врага не лучшим образом. Создается впечатление, что Соединенные Штаты Америки, как это бывало неоднократно в истории, пытаются спасти россию от полноценного краха», - объясняет Александр Мусиенко.

Также интересно, добавляет эксперт, что, по словам Трампа, войну в Украине можно было бы закончить без территориальных потерь даже на предварительных переговорах еще несколько лет назад. Однако, напоминает он для Politeka, еще несколько лет назад и сам Трамп был президентом, но тогда ему не удалось заставить россию выполнить Минские договоренности, не удалось заставить путина вывести войска из Украины.

Как сообщала Politeka, Разумков заявил, что последствия переговоров в Саудовской Аравии могут привести к катастрофе.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о неоимперских амбициях путина: «россия может и на Стамбул пойти».





