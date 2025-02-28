Политолог-международник Максим Яли объяснил, что Трамп, пусть и хочет совершить многое, но многого ему и не позволят, тем более, что реальных планом у него нет, в частности, по Украине.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Есть уже опыт первого президентского срока, есть глубинное государство, которое Трамп, хоть и обещает разрушить, но по крайней мере оно не позволило ему допускать серьезные ошибки на внешней арене. Потому что он же и в первый срок хотел с путиным договориться, и сейчас он, конечно, более решительно настроен, больше готов сломать систему и глубинное государство. И для этого он подобрал команду, главным критерием была личная лояльность, это уже очевидно и понятно даже по тому, как все ждут реакции Трампа, вот он заявляет – все потом это транслируют», - отмечает Максим Яли.

С одной стороны, объясняет он для Politeka, все это составляет риски и для Украины, и для международной безопасности, с другой – если проанализировать заявления Трампа и его команды, то мы увидим, что это очень общие слова без конкретики, то есть плана еще нет.

Также, отмечает эксперт, примечательно, как Трамп постоянно преувеличивает американскую помощь Украине и приуменьшает европейскую, Макрон его уже даже поправил и добавил, что ЕС тоже дает гранты, которые не нужно возвращать. Тем более, напоминает он для Politeka, даже глава Пентагона сказал, что США дали Украине не 500 млрд и даже не 350 млрд, по его словам, это было 170 млрд.

«То есть он создает такую картину, собственную реальность. Ну, вот классический пример, что мы живем в период постправды так называемой, то есть вот свой кокон, своя повестка, где есть вождь, лидер, божество, в принципе, вот как скажет, так и будет. Это может абсолютно противоречить реальности, но это уже другая реальность, и в его реальности все так и есть», - заключает Максим Яли.

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