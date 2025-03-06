Обмен разведданными между странами-членами НАТО оказался под угрозой из-за изменений во внешней политике США при президентстве Дональда Трампа.

Союзники НАТО все больше сомневаются в безопасности и надежности Вашингтона как партнера, что может осложнить взаимодействие между странами-членами, сообщает Politeka.net.

По данным издания Politico, на фоне сложных политических отношений в Альянсе, таких как пророссийская позиция Венгрии и Словакии, новые проблемы возникли из-за сближения США с Россией.

Это породило опасения среди членов НАТО относительно того, безопасно ли делиться разведданными с Вашингтоном. А после сообщения о временном прекращении передачи разведданных Украине сомнений стало еще больше.

Бывшая посол США при НАТО Джули Смит отметила, что ситуация с обменом разведданными значительно усложнилась, и теперь некоторые страны в Альянсе относятся к США с осторожностью.

Офицер канадской разведки Даниэль Стэнтон отметил, что исчезновение консенсуса относительно общего врага делает обмен информацией все более проблемным. Союзники НАТО могут быть менее готовы к сотрудничеству, поскольку они ставят под сомнение не только политику Трампа, но и будущее американской стратегии в Европе.

"После катастрофической встречи Зеленского и Трампа в Белом доме в пятницу, конечно, появилось много вопросов", - отметил один из чиновников НАТО.

Джули Смит подчеркнула, что сейчас возникает вопрос "останется ли обмен разведданными ключевым элементом трансатлантического взаимодействия в НАТО, учитывая сомнения союзников относительно беспристрастности США в украинском конфликте и предстоящих переговорах".

Источник: politico .

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