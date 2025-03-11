Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что бои ВСУ и российских оккупантов в Курской области – это сегодня буквально бои за более сильную позицию на мирных переговорах, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Очень горячее направление, сейчас оно для врага фактически приоритетное в наступлении. Можно сказать, что враг разматывает там все имеющиеся резервы, перебрасывает боеспособные подразделения для того, чтобы попытаться вытеснить позиции ВСУ с Курщины и фактически таким образом решать для себя задачу в частности на переговорах», - отмечает Александр Мусиенко.

По его мнению, такая активизация на Курщине как раз опровергает заявления Пескова и других кремлевских деятелей о том, что россия пойдет на переговоры только с какой-то своей позиции, только когда все выполнят их условия и учтут их интересы. Поэтому, подчеркивает эксперт для Politeka, россия готовится к переговорам и пытается таким образом лишить Украину сильной позиции на Курщине.

Ведь, констатирует он, Курскую операцию ВСУ начали как раз для того, чтобы нашим дипломатам было легче в Саудовской Аравии и на других площадках, чтобы подкрепить нашу переговорную позицию сильными аргументами. И, как мы видим из действий противника, добавляет эксперт для Politeka, наши планы работают.

«В целом нужно сказать, что Курская операция дала возможности, она работает и сейчас, и дает результаты, потому что сковывает на себя значительные группировки врага и резервы. российские военные перебрасываются именно на Курщину, а не едут, например, в Донецкую область или на Харьковское направление. И потому даже издание The New York Times сообщает, что ВСУ приостановили наступление армии россии на Востоке, в Донецкой области и начали отвоевывать небольшие клочки земли», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что будет с Украиной, если на Ближнем Востоке станет жарче.

Также Politeka писала о том, что Карасев план Макрона: «заморозить войну и превратить ее в новую холодную войну Европы и россии с участием США».