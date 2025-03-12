Политический аналитик и прогнозист Владимир Стус объяснил, что перемирие даст Украине время на передышку и на демократическую революцию, чтобы избавиться от старых элит, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Два варианта я рассматривал завершения войны для Украины. Первый вариант – Украина перестает быть острием копья, потому что там будет гораздо более острое противостояние с московией или с Китаем. Второй вариант – как с июня 2022 года я прогнозировал, если сократится поток помощи Украине, она просто заключит перемирие. Не мирное соглашение, ничего такого, а просто перемирие», - рассказывает Владимир Стус.

Так что, подчеркивает он для Politeka, в любом случае Украина выходит их этой ситуации. Ведь даже если Трамп будет давить, объясняет эксперт, перемирие даст Украине паузу и передышку, а еще сюда зайдут европейские войска, с ними придет и вооружение, тем более, что уже говорят о том, чтобы закрыть небо над западными областями.

«И если Украина выходит сейчас, заключает перемирие, то у нас есть возможность не только передышку сделать, а провести внутри мирную буржуазную демократическую революцию, сместить эту власть, олигархов и слуг олигархов. А если это все будет продолжаться и нам дадут оружие, то это тоже будет явочный порядок, ведь тут же следует понимать, что любые иностранные войска на территории Украины же потом и останутся», - объясняет Владимир Стус.

К тому же, отмечает эксперт, значительная часть переговоров между Зеленским и Трампом идет о судьбе правящей олигархической группировки в Украине, чтобы она ушла. Потому что, подчеркивает он для Politeka, именно эти элиты мешают освоению Украины на достигнутом технологическом уровне, и именно эти элиты довели Украину до этой ручки.

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