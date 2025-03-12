Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что, хотя Трамп и поддержал идею Украины о прекращении огня на 30 дней, но ему еще нужно уговорить на это путина, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В кремле молчат, а британское издание The Telegraph пишет со ссылкой на высокого чиновника о том, что он дает менее 50% на то, что путин пойдет на перемирие», - отмечает Александр Мусиенко.

И, как мы видели, добавляет он, ночь была непростой, снова был обстрел Украины, под атакой Киев, Одесса, Харьков, Сумы, Днепр, не утихают боевые действия и на фронте, враг давит на Курщине и Донбассе. Поэтому, подчеркивает эксперт для Politeka, россия отнюдь не демонстрирует готовности к прекращению огня и перемирию, да и ждать другого было бесполезно, путин будет тянуть до последнего, по меньшей мере, до разговора с Трампом в пятницу.

«А Трамп очень положительно отреагировал на готовность Украины прекратить огонь сроком на 30 дней и сказал, что было бы хорошо, чтобы Зеленский вернулся в Белый дом. Не исключаю, что это произойдет в ближайшее время, украинская делегация поедет в Вашингтон и на повестке дня, как мне кажется, будет два основных момента. Это подписание соглашения о редкоземельных минералах и ископаемых, уже в конце концов нужно его фиксировать, и пакеты помощи», - рассказывает Александр Мусиенко.

Попутно он напоминает для Politeka, что последний пакет помощи США объявили в конце 2024 года, при Трампе их не было и, как сказал, его советник по нацбезопасности Уолтц, пока и не планируется. Однако, отмечает эксперт, после переговоров в Джидде США возобновили обмен с Украиной разведданными и поставки уже обещанной помощи, которую объявлял еще Байден, и это действительно важно, потому что очень многое до нас еще не дошло.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, что происходит на Курщине: подготовка к переговорам.

Также Politeka писала о том, что Стус рассказал, куда Трампа заведет политика изоляционизма: «Смута началась».