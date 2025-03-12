Политолог-международник Максим Яли объяснил, что пока план Трампа состоит лишь в том, чтобы давить на Украину, но дальше ему придется разбираться с нереалистичными требованиями кремля, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«На самом деле США знают, как ее (ред. – войну) закончить, и это уже как раз, видимо, стало понятно абсолютно всем. То есть нажать на Украину, чтобы она подписала капитуляцию, чтобы заморозить войну на 4 года. Или, как говорится, никто не знает, сколько Трамп будет еще у власти, учитывая его амбиции», - утверждает Максим Яли.

Однако, констатирует он, Трамп включил турборежим, после ссоры в Овальном кабинете был просто шквал новостей, а еще приостановка военной помощи Украине и обмен разведданными. Разумеется, объясняет эксперт для Politeka, что, учитывая зависимость Украины от внешней помощи, Трампу гораздо легче надавить на Зеленского, чем на путина.

И никакого другого плана, утверждает он, у Трампа нет. Как напоминает эксперт для Politeka, после переговоров с россиянами в Эр-Рияде Трамп заявил, что все идет хорошо, они продвигаются, а затем вышел Рубио с заявлением, что на самом деле о войне и мире они даже не начинали говорить.

«российская сторона будет настаивать на том, чтобы мы сдали Херсонскую и Запорожскую области, тогда уже, как говорится, начнут прозревать сначала в команде Трампа, а затем будут пытаться и ему объяснить, что за это Нобелевскую премию Трамп не получит. Вместо этого получит вся Республиканская партия и прежде всего он лично огромный имиджевый удар, который будет стоить, возможно, по крайней мере контроля за обеими партиями уже через полтора года, когда будут промежуточные выборы в Конгресс», - заключает Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Стус объяснил, что перемирие даст Украине время на передышку и на демократическую революцию.

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