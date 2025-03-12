В КМИС опросили жителей столицы, за кого из 9 публичных лиц они бы проголосовали в случае выборов Киевского городского головы, если бы они проходили сейчас.

В течение 17-27 февраля 2025 года интервьюеры на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опросили 805 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех районах Киева.

Если сравнить результаты опроса этого года с предыдущими, которые происходили 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года, то можно сделать вывод, что в целом уровень поддержки потенциальных кандидатов на должность мэра остался почти таким же, а все изменения незначительны и в пределах погрешности.

В частности, самый высокий рейтинг все еще у действующего мэра В. Кличко – среди всех респондентов 32,1% и 54.5% среди определившихся со своим выбором.

Далее за рейтингом следуют А. Ильенко (6,1% и 10,3%), М. Порошенко (5% и 8.5%), М. Томенко (3,6% и 6,1%), а за ними – И. Верещук (2,1% и 3,5%) и О. Доний (2% и 3,3%). Остальные кандидаты (О. Ткаченко, С. Гусовский, М. Поживанов) имеют поддержку не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

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