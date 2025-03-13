Киевский международный институт социологии провел опрос среди жителей столицы и выяснил, кто мог бы победить в городских выборах, если бы они проводились сейчас.

Важно отметить, что в течение 17-27 февраля 2025 года КМИС провел уже третий такой опрос, предыдущие два проходили 12-16 октября 2023 года и 23 апреля-1 мая 2024 года. Это позволяет увидеть, как изменилось мнение киевлян относительно их возможного будущего мэра и кандидатов в целом.

Согласно результатам, первое место в рейтинге оставил за собой действующий глава Киева В. Кличко. За него бы проголосовали среди всех респондентов 32,1% и 54.5% среди тех, кто определился со своим выбором. А. Ильенко получил бы 6,1% и 10,3%, М. Порошенко – 5% и 8.5%, М. Томенко – 3,6% и 6,1%, И. Верещук – 2,1% и 3,5%, О. Доний – 2% и 3,3%. В то же время О. Ткаченко, С.А. Гусовский и М. Поживанов имеют поддержку не более 1% среди всех респондентов и не более 2% среди определившихся.

Опрос проводился на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди жителей всех районов Киева, старше 18 лет и на данный момент проживающих и зарегистрированных в столице.

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