Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что российско-украинская война мешает США и вообще всем выйти в космос, поэтому Трамп и спешит это все закончить, тем более на фоне конкуренции с Китаем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

По словам эксперта, чтобы понять действия администрации Трампа, в частности и в отношении российско-украинской войны, надо сначала уяснить, чего глобально для США они добиваются. Как он подчеркивает для Politeka, главная цель Трампа – это лидерство в сфере искусственного интеллекта, выход в космос и тому подобное.

«Для того, чтобы дойти к этой цели, выйти на эту цель, победить в этой именно глобальной гонке Китайскую Народную Республику, Штатам необходимо закончить эти войны и начать именно войны технологические, информационные, какие-то еще, ну, разные, кроме горячей, потому что горячая война ведет совершенно в другую сторону», - объясняет Олег Стариков.

Как он отмечает, никто почему-то не задумывается, кто сейчас главный бенефициар российско-украинской войны в экономическом плане, ведь это отнюдь не Европа и не Америка. Как утверждает эксперт для Politeka, комплектующие для дронов, которые провели сегодня революцию в военном деле и стали основным видом поражающих элементов, Украина и россия закупают у Китая, то есть Пекин работает в 3 смены на нашу войну.

«Поэтому для того, чтобы Китай перестал получать сверхприбыли и перешел в мирное русло, в космос, одна из задач США (я говорю одна из задач, потому что их там много) – это прекратить войны, что они и делают. А делают они это очень просто. Помните, как в лесу звери воевали между собой, это я про анекдот говорю, а пришел лесник и навел порядок. Вот Трамп – это тот лесник, который пришел и сейчас наводит порядок именно так, как он хочет», - заключает Олег Стариков.

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