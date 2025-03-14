Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что в ответ на затягивание перемирия со стороны путина Трамп может давить на рф, на Украину или вообще отойти от нашей войны, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Момент очень важен, поскольку ситуация может развиваться по-разному. С одной стороны, может быть так, что США сейчас все давление направят на рф. Будут и санкции на 10 из 10, и GLSDB будут поставлять, и поставки ATACMS возобновят, и обеспечат большие пакеты помощи Украине, особенно дистанционные средства поражения, и до F-16 дадут модернизированное вооружение, чтобы мы имели возможность наносить удары по российским войскам, и будут поддерживать дипстрайки, удары по российским военным объектам для того, давить на путина и попытаться заставить его пойти на перемирие», – отмечает Александр Мусиенко.

Однако, подчеркивает он для Politeka, есть и другой сценарий, по которому Трамп решит, что, раз такая ситуация и на россию нажать никак не удается, то нужно снова начать давить на Украину. И потому, констатирует эксперт, важно акцентировать внимание на том, что это именно россия срывает перемирие, а Украина готова на него согласиться.

И третий сценарий, рассказывает он для Politeka, заключается в том, что Трамп переключится на другой вопрос, например, на Гренландию, тем более The Wall Street Journal написало, что Трамп серьезно планирует аннексировать Гренландию, он и сам это подтвердил в разговоре с медиа. Как объясняет эксперт, это означает войну с Данией, страной НАТО и ЕС.

«Если процесс (ред. – мирных переговоров) будет затягиваться, Трамп потеряет интерес, он может переключиться на другое. А Украине просто будут поставлять какое-то вооружение, против россии будут действовать санкции, но в таком случае война фактически будет продолжаться так, как это было при президентстве Байдена. Мы будем получать помощь, но мы понимаем прекрасно, что война будет затягиваться и может просто дойти до окончательной позиционной фазы без каких-либо решений», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что Британия и Франция обсуждают удары по Вооруженным силам россии в случае нарушения перемирия.

Также Politeka писала о том, что Бортник об отказе рф идти на 30-дневное перемирие: «На москву можно будет спустить всех собак».





