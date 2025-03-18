Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что операция против хуситов нужна для мировой торговли, но она нужна и Трампу как победа, если с Украиной не получится, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Операция против йеменских хуситов задумана как запасной вариант на случай того, что действительно переговорный процесс затягивается или если сейчас даже будет режим тишины на фронте, а россия будет пробовать нарушать. Ни у кого не должно быть иллюзий, мы прекрасно знаем, сколько было режимов перемирия, которые нарушала россия, еще начиная с 2015 года. Так вот, сейчас ситуация с хуситами и ударами по ним как раз для того, чтобы попытаться создать запасной вариант, чтобы был информационный фон, чтобы сказать, что Америка – мировой лидер, Америка все еще мировой полицейский, Америка борется с терроризмом, Америка стремится обеспечивать свободу судоходства», - объясняет Александр Мусиенко.

Попутно он вспоминает для Politeka известного адмирала Альфреда Мегена, который описал американскую геополитическую стратегию и доктрину еще в 19 веке, и она заключалась в том, что нужно контролировать моря и проливы, от этого зависит безопасность и достаток США. А Аденский залив и Суэцкий канал, подчеркивает эксперт, – это самый активный маршрут сегодня в мировом торговом мореходстве, поэтому США там борются с хуситами.

В то же время, отмечает он для Politeka, сейчас речь идет не только о хуситах, есть еще фактор Ирана, а также Израиль, возобновивший удары по Сектору Газы, по позициям Хамаса, внимание мира привлекается туда.

«То есть информационный фон готовится на случай, если не удастся прижать россию. Да, можно сказать, что это просто стечение обстоятельств, что просто не смог Израиль договориться с палестинцами, не смог провести переговоры с Хамасом. Действительно, да, это может быть. Но посмотрите, как начинает гореть Ближний Восток. И это на фоне того, что Трамп большое внимание уделяет урегулированию российско-украинской войны. Почему вспыхивает Ближний Восток? Потому что это инструмент, запасной способ отвлечь внимание и сказать, что сейчас борьба там, а здесь Украина и россия могут вести переговоры, может быть прекращение огня, а может не будет», - заключает Александр Мусиенко.

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