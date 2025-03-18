Политолог Руслан Бортник заявил, что будущие мирные переговоры будут касаться территорий, и есть шанс, что некоторые из них удастся вернуть, но главный вопрос – какой ценой, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Сейчас россия контролирует не менее 112.400 км украинской территории, это где-то 18,6%. Но до полномасштабного вторжения российская армия контролировала 44.000 км украинской территории, это было 7,3%. А сейчас 18,6%. То есть за период вторжения россия получила контроль над 11,3% украинской территории, что составляет не менее 68.000 км», - напоминает Руслан Бортник.

Как он рассказывает для Politeka, речь на переговорах будет идти о Курской области, той небольшой ее части, которую еще держат ВСУ. Также эксперт напоминает, что россия вообще хочет создать демилитаризованной буфер по всей длине границе, чтобы ВСУ отошли на 20-50 км.

«Украина категорически стремится получить контроль над Запорожской АЭС и Энергодаром. Я бы не сказал, что россия категорически против, но она может пойти на такого рода обмен только по очень большой цене. Она выдвинут, безусловно, какую-то цену, которая может касаться снятия всех или большинства санкций, восстановления российских активов на территории Украины. Цена может быть большой. И о том, что вокруг ЗАЭС сошлись сейчас интересы, говорит, во-первых, то, что россия начала наступление в районе Орехова», - объясняет Руслан Бортник.

И третий пункт, продолжает он, касается черноморских портов. Как подчеркивает эксперт для Politeka, эти порты интересуют всех – и США, и Францию, и Китай, потому что это вопрос безопасности, судоходства и торговли, это вопрос, в котором закопано потенциально много денег.

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