Об этом он рассказал в своем блоге.

«Эти переговоры шли более двух часов. Кстати, почему-то без исторического экскурса, путин ничего не говорил об историческом экскурсе в прошлое. Хотя, вероятно, он был. Ну, какая-то глава должна быть все же, должны объяснить Трампу некоторые вещи о печенегах, половцах и все остальное. Но не очень долго, потому что что-то в кремле не рефлексируют, то есть оставили это на будущее, когда будут обсуждать очередное прекращение огня, которого россия не собирается придерживаться. Нужно будет обманывать, вести этот диалог в никуда, к абсурду», - отмечает Александр Мусиенко.

Как подчеркивает эксперт для Politeka, когда Трамп после этого разговора о прекращении огня давал интервью и говорил, что все прошло хорошо, Украина была под массированной атакой БПЛА, и этот факт говорит сам за себя. Кстати, напоминает он, по словам спецпредставителя президента США Уиткоффа, договоренность об отказе от ударов по энергетике должна касаться и другой инфраструктуры, но пока в это поверить трудно, хотя Трамп почему-то имеет большие надежды.

«Фактически идет затяжка процесса, идет манипулирование Трампом. И путин пользуется тем, что на сегодня, к сожалению, президент США позволяет ему так вести себя. То есть, если бы не разрешал, путин бы себя так не вел, а он чувствует себя свободно. Пожалуй, если бы его пригласили в США, он с ноги бы дверь в Белый дом открывал. У меня такое впечатление складывается. И ни Трамп, ни Вэнс, ни Маск ему бы ничего на это не сказали», – комментирует Александр Мусиенко.

Также интересно, отмечает он для Politeka, что Трамп отрицает требования путина об остановке поставок помощи Украине на время перемирия, конечно, путин мог дорисовать это в официальном заявлении кремля, но тогда это ложь и США должны отреагировать и понять истинную природу россии. Однако, констатирует эксперт, очевидно, что эти вопросы обсуждаются кулуарно, и очевидно, что россия будет об этом говорить 23 марта на переговорах в Саудовской Аравии.

Как сообщала Politeka, Чаленко заявил, что у рф есть два пути – либо разрушение собственной экономики, либо согласие на режим прекращения огня.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, для чего Трампу операция против йеменских хуситов: «запасной вариант».





