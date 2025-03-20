Об этом он рассказал в своем блоге.

«Французскому ученому, летевшему в Хьюстон на конференцию, якобы было отказано во въезде на территорию США при проверке телефона из-за того, что он критиковал Трампа в частной корреспонденции. Так сообщают французское издание Le Monde и британское The Guardian. Ну вот так, очень «демократично». Конечно, не хочется, чтобы в стране, которая пытается демонстрировать пример верховенства права, демократии и свобод, происходили такие вещи», - рассказывает Александр Мусиенко.

По его словам, США многое взяли от Римской империи – это тот же Капитолий, Конгресс, вся эта ретроспективная архитектура. Кстати, эксперт напоминает для Politeka, что в Европе было много войн после падения Римской империи за правопреемство, и можно сказать, что определенные идеалы Рима переняла Британская империя, а затем, соответственно, и США.

«И если мы посмотрим на историю, то в Риме тоже разное происходило, Рим не всегда был республикой, в Риме были очень разные правители, время от времени самодуры, те, кто приводили Рим к упадку в частности. Если США – наследники Рима, то, может, и у них будут происходить подобные процессы, не всегда они будут оставаться республикой, не всегда они будут оставаться страной с демократией и свободами», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как рассказывает эксперт для Politeka, вообще ситуация внутри США сейчас сложная и взрывоопасная, ведь Трамп предлагает политические решения, вызывающие противоречие и сопротивление. Сейчас, констатирует он, американцы вывешивают черные флаги на крыльцах, были и протесты, но не следует забывать, что это страна, в которой когда-то была гражданская война.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что единственный, кто предлагает нам мир, – это украинский воин.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о телефонном разговоре Трампа с путиным: «Фактически идет затягивание процесса».