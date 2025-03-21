Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что Трамп и путин в своих переговорах идут по графику, поэтому не спешат, но в общем, как Белый дом выстроит этот процесс, так и будет, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я читаю не московское, а то, что дает Белый дом, пресс-релиз, потому что между строк там ведь много что написано. И если президент Трамп, его команда взяла на себя ответственность быть посредником, значит, она будет драйвером всего этого процесса. И как они выстраивают этот переговорный процесс, так он, в принципе, и пойдет», - утверждает Олег Стариков.

И как было в пресс-релизе Белого дома, напоминает он для Politeka, начало – это энергетическое и морское перемирие. А на хотелки путина по поводу остановки мобилизации и поставок оружия Украине, добавляет эксперт, Трамп сказал, что такого не было, хотя оно могло и быть, но он это отодвинул. А вообще, отмечает он, выглядит так, что у них есть график, по которому все это движется, чтобы все было точно, чтобы не забирать свои слова назад, чтобы обещания выполнялись.

«Первый этап – это прекратить стрелять, второй – перемирие, третье – большой мир. И вот они подходят к этому всему. Я думал, что уже будет (ред. – во время телефонного разговора Трампа и путина), но нет. Не спешат. То есть он (ред. – Трамп) спешит, но не спешит. Можно, конечно, в режиме ошпаренной кошки все делать, но они двигаются с учетом графика», - объясняет Олег Стариков.

К тому же, отмечает эксперт для Politeka, они изучили морально-психологические портреты друг друга, то есть если путин будет что-то рассказывать об Иване Грозном, Трамп послушает, но и путин вслушивается в то, что говорит Трамп. Тем более, подчеркивает он, они говорили 2,5 часа, а вообще переговоры идут не больше часа, и это с учетом фотографий.

Как сообщала Politeka, Дубина заявил, что единственный, кто предлагает нам мир, – это украинский воин.

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