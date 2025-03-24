Политолог Руслан Бортник рассказал, что из-за отказа США дать гарантии безопасности Британия и Франция уже не столь уверенны, что хотят отправлять в Украину свои войска, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, похоже, идея с европейскими миротворцами зашла в тупик, поскольку Макрон уже вышел с предложением о миссии ООН. Как он объясняет для Politeka, во-первых, США отказались давать европейским войскам в Украине гарантии безопасности, во-вторых, россия выступает категорически против этих миротворцев, мол, они сразу станут целью для атак.

«Гибель европейских солдат на территории Украины может послужить не только военным кризисом для них, это может послужить на самом деле причиной серьезного внутриполитического кризиса в их странах. А политическая ситуация во Франции и в Британии очень хрупкая. В Британии за 3 года 4 правительства поменялось, Макрон тоже стоит практически на одной ноге. И вот Макрон обратился в ООН. Идея миротворцев ООН потенциально более вероятна», - объясняет Руслан Бортник.

Более того, отмечает он, Индия и Китай формально или неформально высказывают готовность потенциально взять участие в этой миссии. Их цель, рассуждает эксперт для Politeka, понятна, они хотят взять участие в послевоенном восстановлении Украины, потому что рассчитывают на часть денег рф и Запада.

«Индийские элиты дают сигнал, что они готовы отправить свои войска в Украину, тем более, индийцы имеют определенный опыт миротворчества. И китайцы неформально передают сигналы, что могут отправить невооруженную миссию мониторинга в Украину, специалистов, которые, например, будут управлять дронами, обслуживать систему наблюдения. Идея британо-французских миротворцев на этой неделе, похоже, почила», - заключает Руслан Бортник.

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