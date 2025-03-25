Политолог Вадим Карасев рассказал, понимает ли Трамп, что, если Украина сделает больше уступок на переговорах, чем россия, то это будет выглядеть как слабость США, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Мне кажется, Трампу все равно, а слабость позиции будет тогда, когда у него сорвется сделка. И ему надо решить проблему даже не столько с Украиной, сколько с россией, сделать ее партнером», - отмечает Вадим Карасев.

Попутно он напоминает интервью спецпредставителя Уиткоффа Такеру Карлсону, где он рассказал, каким прекрасным бы был мир, если бы США вместе с россией делали добрые дела. Также, добавляет эксперт, стоит вспомнить слова вице-президента Вэнса о том, что Трамп все равно присоединит Гренландию, и мы понимаем, что Европа в шоке, а россия либо поддержит, либо промолчит.

«Мне кажется, мы и наша дипломатия продолжает жить еще в старой повестке, когда мы имели дело с байденовской либерально-глобалистской вялой и дряблой Америкой. Сейчас другая Америка, сегодня в городе другой шериф», - подчеркивает Вадим Карасев.

В пример эксперт приводит даже соглашение о полезных ископаемых, которое, по словам Белого дома, и будет гарантией безопасности для Украины. То есть, объясняет он, Трамп предлагает мир в обмен на ресурсы, а не мир в обмен на военные гарантии, как Британия и Франция, хотя и с их инициативой не все так гладко. Западные медиа, отмечает он, пишут, что, если не НАТО, то большая армия с западным оружием – это краеугольный камень безопасности Украины, но вот только Трампу это не интересно, у него другой подход, который базируется на выгоде.

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