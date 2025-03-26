Военный эксперт Олег Стариков объяснил, почему Трампу очень важно закончить российско-украинскую войну и действительно ли все стороны уже настроились на мирный трек, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Я не только вижу разведпризнаки, я не только вижу все, что происходит, я даже знаю, когда оно все произойдет. Я даже знаю, кто противиться этому, и не хочу даже предполагать, что будет с теми, кто попытается Трампу и его команде помешать в реализации их целей. Сейчас дедушка Трамп сидит в Овальном кабинете Белого дома и смотрит на всю эту мышиную возню», - подчеркивает Олег Стариков.

Как подчеркивает эксперт для Politeka, мир перешел в другую стадию, можно сказать, что произошла революция в миропорядке. Потому что, объясняет он, совершенно другие люди с другим мировоззрением пришли к власти в стране, которая имеем всю мощь всех ресурсов – финансовых, военных, умственных, технологических и так далее.

По случаю он напоминает, что на инаугурации возле Трампа стояли главы IT-гигантов, капитализация этих людей где-то 10 триллионов, что равно половине ВВП США или всему ВВП остального мира. И эти люди, подчеркивает эксперт для Politeka, пришли зарабатывать деньги не на войне, а на космосе, Марсе, новых технологиях, искусственном интеллекте.

«Трампу и его команде мешают войны – и российско-украинская война на европейском театре военных действий, и то, что происходит на Ближнем Востоке. Закрыв российско-украинскую войну, он перейдет на Ближний Восток, закроет войну там, и, в принципе, дальше мир пойдет развиваться», - заключает Олег Стариков.

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