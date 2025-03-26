Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал чат команды Трампа в Signal об ударах по хуситах и заявил, что эти люди не понимают, что они теперь власть США, а не на шашлыки собрались, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал увлекательнейшую историю о том, как советник по нацбезопасности США Майк Уолтц пригласил его в группу в Signal, где вице-президент Вэнс, глава Пентагона Хегсет, госсекретарь Рубио, глава разведки Габбард и другие обсуждают удары по хуситам. И этот журналист, отмечает он для Politeka, сначала даже не поверил, думал, его хотят развести.

«Но день за днем он начинает все больше понимать, что это по-настоящему. То есть он присутствует при настоящему обсуждении удара по хуситам, и его по непонятным причинам пригласили читать все это. Удивляет его, однако, не только сам факт, что его пригласили, а то, что высшие государственные лица США, буквально вся банда Трампа сидит в мессенджере Signal и обсуждает, какими ракетами бить, по каким целям носить удары», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

По его мнению, переписка, которую показал редактор The Atlantic, напоминает обсуждение похода на шашлык, когда люди договариваются, кто возьмет мясо, кто огурцы, что пить будут и где вообще сидеть, только эти люди вели диалог о войне. И в какой-то момент, рассказывает эксперт для Politeka, все они перешли на смайлики, Вэнс призвал молиться за удары, остальные начали отсылать молящиеся руки, а потом госсекретарь сообщал об успехах США бомбочками и огоньками.

«Египтяне так переписывались, у них были птица, слон, перечеркнутое рисовое поле. Все ясно, и не нужно стараться буквы учить, язык изучать. Можно эдмодзи, лайками и дизлайками вполне между собой разговаривать. Но это шутки шутками, а если серьезно, то это уровень катастрофы в Америке. Кто вся эта власть в Америка? С кем мы вели переговоры в Саудовской Аравии?», - заключает Михаил Шейтельман.

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