Политолог Руслан Бортник рассказал, действительно ли Украина и россия сегодня близки к достижению мира, как никогда ранее, как сказал советник по нацбезопасности США Майк Уолтц, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению эксперт, мы сегодня не близки к миру и вообще неправильно понимаем слово «мир», неправильно переводим с американского. Как он объясняет для Politeka, для США мир – это политическая победа, которая позволит Трампу претендовать на Нобелевскую премию мира, сказать избирателям, что новая администрация выполнила свои обещания, а также пиариться на этой теме, как на Израиле и Хамасе.

«Вспомните, еще месяц назад американская администрация говорила о том, что Байден не смог, а они смогли. А сейчас мы видим, что Израиль продолжает удары и планирует новую военную операцию против Хамаса. Это означает, что на самом деле мир по-американски может быть очень временным, очень коротким и не в той форме, в которой его ожидают не только украинцы, но и европейцы», - объясняет Руслан Бортник.

Во-вторых, утверждает эксперт, мы не только далеки от мира, но и от полного перемирия, мы еще даже не подобрались к Минским соглашениям, а там было 20 перемирий, там были подписанные документы, да и это не было решением. Так что, подчеркивает он для Politeka, остановить удары в море и по энергетике – это еще не мир.

«Риторика американских представителей, американских лидеров сегодня может быть направлена на внутреннего американского потребителя. Все, что мы делаем, - это успех, а если не успех, мы забываем об этом, мы не будем об этом говорить сейчас, если провал, то это не мы провалили, это виноват Байден, а если не Байден, то какие-то другие враги», - заключает Руслан Бортник.

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