Политолог Виталий Кулик объяснил, что договоренности по Черному морю – это не столько о перемирии, сколько о снятии санкций с рф, поэтому путин от этого выиграет больше, чем мы, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Я вижу это так: А – это не будет выполнено стопроцентно, Б – нет механизма верификации и санкций для того, кто не выполняет, В – контроль за исполнением и последствия мы полностью отдали американцам. То есть, по сути, третейским судьей, определяющим, кто нарушил, являются Соединенные Штаты. Есть ли у них инструмент давления на нарушителя? На Украину есть, а на россию частично, почти нет», - отмечает Виталий Кулик.

И очевидно, констатирует гость программы, что с россии снимут часть санкций, разблокируют деятельность «Россельхозбанка». Да, замечает он для Politeka, это условия путина, но это есть в двух коммюнике, то есть можно считать, что россияне с американцами договорились о возобновлении допуска российских компаний на рынки сельскохозяйственной продукции.

«Я не вижу предметом этих договоренностей перемирие на море. Потому что перемирие на море, де-факто низкую интенсивность боевых действий на море мы и так обеспечили, экспорт собственной сельхозпродукции так же. Вот поэтому для нас это не перемирие, это не важный предмет и результат этих переговоров. россияне получили для себя сверхважное – возможность торговать своей сельскохозяйственной продукцией, в частности, украденной в Украине», - объясняет Виталий Кулик.

В то же время, отмечает эксперт, после того, как россияне с американцами решат вопрос по банку, вероятнее всего, не будет ударов по портовой инфраструктуре, а это позволит нам переместить Patriot с портов на другие участки. Ведь, напоминает он для Politeka, по портам прилетает, но не часто, там нет большого разрушения, а после заключения перемирия на море туда вообще ничего не должно залетать.

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