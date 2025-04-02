Политолог Вадим Карасев объяснил, что так разозлило Трампа, что он в последнее время делает выпады и в сторону Зеленского, и в сторону путина, а также оценил, как идет мирный трек, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк! Такая как бы игра. Не знаю, злой он или нет, но немножко нервничает. Скоро 100 дней президентство, нужен какой-то эффектный результат. Хотя в Украине все и движется к развязке, но у Трампа нет уверенности в дедлайнах, а также в том, что дальше после перемирия. Перемирия можно добиться, а что дальше? Это раз. И, во-вторых, есть проблемы с россией», - утверждает Вадим Карасев.

В частности, напоминает эксперт, мы даже не слышали согласованной даты энергетического перемирия, а что касается морского, то тут россия ставит условия о санкциях, и если США еще могут рассмотреть это предложение, то Европа уже отказалась.

Да, рассуждает он, европейцы бы тоже могли пойти на такой шаг, прежде всего это касается Бельгии, и взамен они хотят сидеть за столом мирных переговоров. Да и Зеленский, напоминает эксперт, заявлял, что мы хотим видеть Францию и Германию на переговорах, что Макрон и Стармер будут защищать интересы Украины, ведь Трамп – только посредник. Тем не менее, констатирует он, кремль против европейцев на переговорах, так что эта конфигурация снова рассыпалась.

«Пока все заглохло. Трамп нервничает, потому что не получается надавить на европейцев, которые ведут хитрую игру. Во-вторых, уже и обостряются проблемы в команде Трампа, связанны с этим Signal. Вице-президент США Вэнс чуть ли не требовал уволить помощника по нацбезопасности Уолтца, который допустил утечку и левого человека в этот чат. Трамп пока на это не пошел, но тем не менее. Третье – вроде бы решение о невступлении Украины в НАТО принято, а Зеленский говорит, что мы еще будем думать», - объясняет Вадим Карасев.

Как сообщала Politeka, Якубин объяснил, что, если путина не будет, это не значит, что не появятся другие.

Также Politeka писала о том, что Кулик предупредил о рисках морского перемирия: «Это не будет выполнено стопроцентно».