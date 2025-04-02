Политолог Виталий Кулик рассказал, выстоит ли команда Трампа после скандала с Signal и других хотя бы до того момента, когда удастся достичь мира в Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Я думаю, что Трамп уже проклинает украинскую тему, и я думаю, что для него это будет сверхсложный кейс. Кстати, он связывает свою каденцию с решением украинского кейса, то есть бросить Украину и заняться чем-нибудь другим, например, Израилем или Китаем, он уже не может. Он на Украину сделал ставку», – подчеркивает Виталий Кулик.

Гость программы напоминает, что когда-то Трамп уже заключил два отдельных соглашения с Косово и Сербией, причем между собой стороны не корреспондировались, они не признали существование друг друга и, конечно, к решению противостояния и противоречия они не пришли. Однако, констатирует он, Трамп представлял это как свое большое достижение, как перемирие, как путь к взаимному признанию.

«Мы же теперь это знаем, мы это исследуем, мы и европейцы тоже всячески будем ему тыкать на эти противоречия. Повторить этот финт ушами будет невозможно, потому что у нас реальная война. Там было противостояние, а у нас реальная война. Поэтому с нами так не удастся», – объясняет Виталий Кулик.

Так что, констатирует эксперт, Трампу придется прилагать все усилия в отношении Украины, чтобы как-то решить этот кейс, ведь именно от этого зависят его дальнейшие политические перспективы.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что в накануне звонка Трампа путина в Украину приехал личный духовник президента США.

Также Politeka писала о том, что Кулик предупредил о рисках морского перемирия: «Это не будет выполнено стопроцентно».