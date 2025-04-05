Политолог-международник Максим Яли заявил, что путин недавно проговорился о цели дожать ВСУ, так что на нормальные переговоры он не настроен, и Трамп уже это понимает, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Становится очевидным, слава Богу, уже и самому Трампу, что изначальная тактика российской стороны – максимальное затягивание переговоров. И на той неделе во время визита в Мурманск путин фактически открыл карты, проговорился, что он надеется дожать ВСУ. Это и есть главная задача, и она никоим образом не связана с дипломатическим треком. Соответственно, главная задача и тактика на переговорах с американской стороной – максимально все затягивать. Это мы видели», - утверждает Максим Яли.

Как он напоминает, казалось бы, Трампу удалось подвести стороны к прекращению огня, но тут россия выдвинула свои условия для морского перемирия, а достигнутых договоренностей по энергетике придерживаться она и не собиралась. По словам эксперта это традиционная тактика путина, ведь можно вспомнить даже все эти перемирия с 2014 года, только подписали – тут же нарушено со стороны рф.

Однако, констатирует он, уже хотя бы через посредников и даже лично Трамп заявляет, что раскусил путина, что он тянет время, что есть какой-то психологический дедлайн. А у Трампа как раз времени не так много, объясняет эксперт, потому что скоро будет 100 дней, как он президент, и пора демонстрировать первые результаты, в частности, по миру в Украине.

«россия вряд ли будет что-то менять в своей тактике переговоров. Они не будут говорить «нет», будут говорить «да, но вот есть нюанс». Потому что смотрим на психотип и вообще политику путина. Если ты даешь слабину, он будет максимально давить на больное место, пытаться выторговать максимальные референции, условия. Условно говоря, вы снимете санкции с «Россельхозбанка» - дальше теневой флот, другие банки надо подключить к SWIFT. То есть наиболее болезненные санкции, которые действительно в средней и долгосрочной перспективе отбрасывают российскую экономику назад», - объясняет Максим Яли.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что путин ставит Трампу те же ультиматумы, что и когда-то Байдену.

Также Politeka писала о том, что Карасев объяснил, почему энергетическое перемирие не работает: «Нет четко верифицированного документа».