Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что удар рф по Сумам 13 апреля и многие другие такие атаки – это нарушение нормы №13 международного гуманитарного права, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Знали ли об этом в российских штабах? Знало ли военно-политическое руководство? Естественно, все они знали, что нарушают. Но дело в том, что, к огромному сожалению, сегодня в полной мере механизмы международного права не работают, когда мы говорим о россии. Они пользуются, к сожалению, безнаказанностью. Каждый акт террора не находит достаточной реакции у международного сообщества, и они продолжают терроризировать», - объясняет Александр Мусиенко.

Позиция Украины в этом плане, констатирует он, абсолютно понятна: надо вынудить россию прекратить эту войну, надо говорить с путиным из позиции силы, потому что иначе он не понимает. Именно поэтому, напоминает эксперт, президент Зеленский недавно и четко заявил, что Украина готова покупать оружие у США на разных условиях.

Также, сообщает он, есть даже статистика террористических ударов рф, Украина предоставила ее партнерам, в том числе Международному Комитету Красного Креста, Совету по правам человека ООН, ОБСЕ и другим правозащитным институциям. По словам эксперта, если посчитать все верифицированные такие удары, те, где есть документальные подтверждения, в которых брал участие и МУС, то это более тысячи российских атак на гражданские объекты с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

«Каждый удар тянет за собой гибель, ранение, повреждение гражданских объектов, их уничтожение и так далее. И вот на сегодня это та статистика, которая, я думаю, поражает своей жестокостью, своим террором и своим цинизмом», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко об ударе по Сумам: «путин просто хочет уничтожать украинский народ».

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, как уничтожить российскую армию: «На каждого человека – по 10 персональных дронов».