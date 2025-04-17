Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, о чем будет встреча президента Франции Макрона с госсекретарем США Рубио и спецпосланником Виткоффом в Париже, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Этот визит проходит на фоне публикаций в медиа. Вот издание The Economist, ссылаясь на свои источники, пишет, что, как сообщают дипломаты в Вашингтоне, некоторые помощники президента США Трампа в частных разговорах говорят, что они сыты по горло усилиями Европы по укреплению Украины», - отмечает Александр Мусиенко.

В частности, рассказывает он, издание указывает на ряд шагов администрации Трампа, подтверждающих это: США вывели войска из ключевой базы в Жешуве, уменьшили свое присутствие на встречах «Рамштайн», ввели против Украины 10% пошлины и т.п. То есть, объясняет эксперт, речь идет о том, что США хотят, чтобы Европа меньше оказывала Украине военную помощь, но вряд ли европейцы на это как-то отреагируют, хотя за этим визитом надо следить.

«Я думаю, он может касаться и размещения будущей военной миссии на территории Украины, то есть отправки войск под руководством Британии и Франции, и гарантий безопасности, и вообще постконфликтного времени, и роли Европы. С одной стороны, это положительно, потому что Европа становится полноценным субъектом переговоров по поводу российско-украинской войны, а это было наше стремление, на этом настаивала Украина. Это для нас очень важно, потому что надеемся, что, конечно, европейские страны будут играть на нашей стороне», – объясняет Александр Мусиенко.

С другой стороны, рассуждает эксперт, на этой встрече США могут просить Францию ​​не использовать максимальные инструменты протекционистской защиты экономики в обмен на возможность покупать оружие у США. По его мнению, если будет такая возможность, тогда это выгодно и для Украины, тогда все не так плохо, как могло быть.

Как сообщала Politeka, Мусиенко сообщил, что ВСУ уничтожили бригаду рф, которая в Вербное воскресенье нанесла удар по Сумам.

Также Politeka писала о том, что Саркиц о торговой войне США и Китая: «Это для Украины хорошо, потому что снижается стоимость нефти».