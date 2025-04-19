Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал о тактике российских войск на фронте и в частности о неудачных попытках прорвать оборону ВСУ на Запорожском направлении, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«российские войска на различных направлениях штурмуют позиции украинских сил безуспешно. Это от двух человек до пяти. В том числе порой российские войска используют и технику, но тоже по-разному. Фиксируются случаи, когда используется поддержка бронетехники, тех же танков фактически как артиллерии просто ближнего радиуса действия, когда пытаются пройти защищенные украинские позиции и расчистить дорогу для своих малых групп. Но эта техника достаточно быстро и эффективно уничтожается», - рассказывает Александр Мусиенко.

Второй способ, продолжает эксперт, состоит в том, что враг использует бронетехнику при попытках доставить свою пехоту, а потом она рассредоточивается на те же малые группы, которые пытаются спрятаться в руинах домов, разрушенных поселках.

«Несмотря на огромные потери, задачи российских войск остаются неизменными, – держать в постоянном напряжении украинскую оборону, оказывать огневое воздействие, пытаться прорваться. Эти цели остаются. Поэтому российские войска идут на различные приемы и тактики, пытаясь прорвать украинскую линию обороны. Иногда это напоминает откровенно отчаянные действия, которые не приводят к успеху», - объясняет Александр Мусиенко.

В частности, отмечает он, именно так было на Запорожском направлении, там россияне пытались натиском и бронетехникой прорвать оборону ВСУ, чтобы занять новые позиции для дальнейшего продвижения, но ничего не удалось, они понесли потери и отошли.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, продолжая войну против Украины, путин сделал россию уязвимой с северных границ и моря.

Также Politeka писала о том, что Фараджаллах рассказал о том, как российско-украинская война связана с событиями на Ближнем Востоке.