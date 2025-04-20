Политолог Руслан Бортник объяснил, что Трамп старается как можно быстрее разобраться с российско-украинской войне и Ближним Востоком, чтобы наконец-то взяться за Китай, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Понимаете, почему Трамп не может оказывать помощь Украине? Потому что после того, что он сказал, первый же цент для Украины со стороны Трампа будет означать полное оправдание Байдена. Вся риторика в отношении Байдена, что он финансировал войну, тратил большие деньги американских налогоплательщиков, допустил возникновение войны, будет обнулена, потому что Трамп станет Байденом, он продолжит политику Байдена. Он ничего не сможет сказать Байдену после того, как он сам сделал то же самое. Поэтому это возможно только в том случае, если отношения между США и россией будут полностью уничтожены. Вот тогда Трамп может вернуться с помощью Украине», - объясняет Руслан Бортник.

В общем же, рассуждает он, можно сказать, что США сейчас позиционируют себя как посредника, как нейтральную сторону, которая ко всем относится одинаково и просто пытается достигнуть завершения российско-украинской войны. С другой стороны, отмечает эксперт, не надо думать, что Трамп соскакивает, не в его правилах кому-то что-то отдавать, например, Украину россии, так что просто так он нашу войну не оставит.

В то же время, подчеркивает он, надо понимать, у Трампа много занятий, и главное из них – Китай, ведь не спроста он вводит такие пошлины. По словам эксперта, тарифы выше 50% вводят не для того, чтобы урегулировать торговлю и получить прибыль, нет, это запретительный тариф, чтобы торговли не было вообще, а против Китая пошлины намного выше.

«Я думаю, что Трамп пытается сейчас расчистить дорогу для того, чтобы взяться за Китай. А вот вопросы Украины и россии, Ирана и Израиля – это просто барьеры, завалы на дороге, которые надо расчистить, чтобы взяться за основной вопрос», - утверждает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что, продолжая войну против Украины, путин сделал россию уязвимой с северных границ и моря.

Также Politeka писала о том, что Фараджаллах рассказал о том, как российско-украинская война связана с событиями на Ближнем Востоке.