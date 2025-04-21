Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что путин манипулирует ситуацией и делает все возможное, чтобы расколоть Запад и настроить Трампа против Украины, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, многие считают США не просто лидером свободного мира, а именно правопреемником и наследником Римской империи, идеалов Рима. Ведь, подчеркивает он, это та же система римского права управления, в Вашингтоне есть Капитолийский холм – это все ретроспектива Рима.

«Но то, что происходит в США, более напоминает Рим эпохи упадка и заката могущества. Та международная политика, которую проводят США, все больше об этом напоминает. С огромным сожалением это констатирую и надеюсь, что это изменится. Ведь я лично хотел бы чтобы США оставались лидером мировой демократии, а не говорили с россией о борьбе против еврофашизма. Ведь путин дергает за ниточки. путин чувствует нерв, смотрит и наблюдает за тем, что делает Трамп, какие заявления он делает, и пытается на этом паразитировать. Фактически мы можем наблюдать, что, к сожалению, сейчас существует возможный сговор между россией и США», - объясняет Александр Мусиенко.

Ведь, замечает он, и российские пропагандисты замолчали, они больше не говорят о тлетворном влиянии Запада, о загнивающей Америке, а Служба внешней разведки рф на своем сайте опубликовала статью о том, что им надо вместе с США бороться против еврофашизма, как во времена Второй мировой.

«Но Украина продолжает борьбу, Европа с Украиной, ничего просто так не будет, пускай кремлевские товарищи не расслабляются. Мы будем бороться и защищать свою страну. Украинская армия будет сильной, Украина будет производить больше вооружения, будет взаимодействовать с Европой и будет отбивать российские атаки, несмотря ни на какие сговоры и интриги», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Бортник объяснил, что Трамп старается как можно быстрее разобраться с российско-украинской войне, чтобы наконец-то взяться за Китай.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, продаст ли Трамп Украине оружие: «Рано эту идею хоронить».