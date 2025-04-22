Политолог Руслан Бортник объяснил, что США вряд ли будут защищать своих союзников, если нет экономической выгоды, а Украина как раз эту выгоду может дать, подписав ресурсное соглашение, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Переговорная делегация Украины уже подписала предварительный меморандум. По большому счету, я вам скажу, это ни о чем. Стороны фактически вернулись к той модели переговоров, которая была изначально: сначала меморандума о намерениях, а потом уже полностью соглашение. Он на одну страничку. Юлия Свириденко и министр финансов США Скотт Бессент подписали это соглашение. И самое важное в этом меморандуме – 26 апреля 2025 года, дата возможного подписания самого соглашения», - отмечает Руслан Бортник.

Вообще, рассказывает он, внутри западного мира идет борьба за украинские полезные ископаемые, ведь и США, и Франция, и Британия считают, что они должны играть в этом вопросе ключевую роль.

Кроме того, добавляет эксперт, идет борьба между рф и США, поскольку кремль не устраивает расклад, при котором ему достается только 20%, то есть оккупированные территории. Хотя, рассуждает он, если москву это не устраивает, это еще не значит, что она будет протестовать, нет, они на это согласится, просто в обмен на уступки – снятие санкций. В то же время, замечает эксперт, попытки США оставить Украину в зоне влияния Запада остаются недооценены.

«Вместо того, чтобы требовать виртуальные гарантии безопасности в виде НАТО и статьи 5, этого соглашения с США может быть вполне достаточно, чтобы получить реальные гарантии безопасности в качестве американских интересов. Например, есть ли уверенность, что США будут защищать Эстонию? Есть? Нет? Вот неизвестно, нет такой уверенности. Но вот если США будут иметь серьезные экономические интересы в Украине, то вероятно, что США будут защищать Украину, даже если она не является членом НАТО», - заключает Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Стариков заявил, что до 30 апреля решается, что нас ждет дальше – мир или эскалация.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко рассказал об успехах ВСУ на фронте, усиливающих Украину на переговорах.