Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко прокомментировал заявление британского премьера Кира Стармера о том, что прекращение огня может быть объявлено до лета, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Также, отмечает эксперт, Стармер указал, что прекращение огня должно быть на приемлемых для всех сторон условиях, и это должно быть долгосрочное решение, иначе это оставит россии возможности и средства вернуться к агрессии снова в будущем, как это уже было. Во-первых, подчеркивает он, до лета остался, в сущности, месяц, то есть не так много времени, и, во-вторых, настораживает то, что решение должно быть долгосрочным.

«Фактически Стармер открывает карты таким образом, потому что он отмечает, что это должно быть долгосрочное решение. То есть, оно будет иметь все признаки заморозки конфликта, иначе это предложение не расценить», - отмечает Александр Мусиенко.

Кроме того, подчеркивает он, Стармер говорит, что нужно согласие обеих сторон, то есть это может означать, что придется учитывать мнение рф относительно введения иностранного контингента в Украину, о чем уже пишет The Times. Как рассказывает эксперт, речь идет о том, что Британия вроде бы пересматривает свое решение по введению иностранных войск в Украину, очевидно, из-за позиции кремля.

«И не раскрывает (ред. – Стармер), что будет с гарантиями безопасности. При этом он говорит, что все стороны, то есть и россия, должны быть согласны. Понятно, что россия должна пойти на прекращение огня, но какие условия? Вот что здесь самое важное. Уже и Лавров дал интервью CBS, он сказал, что россия готова заключить соглашение по Украине, но есть определенные элементы, которые нужно финализовать. Какие элементы? Не конкретизирует», - заключает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Городницкий рассказал, что делать, если США выйдут из мирных переговоров.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко о переговорах Трампа и путина: «Через секретные каналы идут какие-то сговоры».