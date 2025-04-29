Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что Трамп ведет не мирные переговоры, а заключает сделку, и все идет по его плану, который предусматривает окончание войны, но не капитуляцию, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в авторской программе Валерия Савчука «Разные люди».

«Дело в том, что президент Трамп – не политик, а бизнесмен. В Украине есть такая пословица: «Дурень думкою багатіє». Это политики рассказывают, что и как, есть ли жизнь на Марсе, куда идет страна и тому подобное. А бизнесмены сели и заключили сделку. Вы же заметили, что он не говорит «переговоры», он говорит «сделка». А сделка – это конечный результат», - отмечает Олег Стариков.

Как он рассказывает, переговоры в бизнесе могут идти очень долго, каждая цифра обговаривается, и там нет такого, что тебе что-то не понравилось, ты обозвал всех земляными червями и ушел, нет, процесс идет, и есть переговоры технические, а есть политические, которые требуют согласия руководства. И участвуют в переговорах, подчеркивает эксперт, всегда самые лучшие, это как из двух войск выбрать двух лучших воинов для боя.

Также гость программы замечает, что в нашем информационном пространстве почему-то превалирует мнение, что российско-украинская война будет решатся с помощью уравнения с нулевой сумой, то есть один проиграл, другой выиграл, только вот это в последний раз было во времена Второй мировой войны, а дальше мир изменился. По его мнению, у нас тут будет уравнение не с нулевой суммой, и стратегия Трампа предусматривает двоих победителей.

«Я убежден, что команда президента Трампа наняла самых лучших специалистов по теории игр, ланкастерских моделях, марковских цепях и по всему, что связано с высшей математикой, они просчитали морально-психологические портреты путина и Зеленского, их сильные и слабые стороны, на что обращать внимание, где на что давить, где не пережимать. И в рамках этой концепции они действуют. Поэтому все идет согласно утвержденной модели и утвержденного плана», - заключает Олег Стариков.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что скоро Трамп решит, кто путает ему все карты и срывает переговоры – Европа с Украиной или россия.

Также Politeka писала о том, что Стариков о том, выйдут ли США из мирных переговоров: «Я бы не спешил с выводами».