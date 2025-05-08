Политолог Руслан Бортник объяснил, что выборы в Румынии сейчас – это вопрос не просто следующего президента страны, это борьба между консерваторами и либералами в Европе, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, Симион очень похож на Джорджеску, но это политик более системный, не такой выскочка, а его партия «Альянс за объединение румын» не правоцентристская, а именно правая, там говорят о том, что Буковина – это румынская территория, что вообще надо аннексировать Молдову. Кроме того, напоминает он, Симион пришел на избирательный участок с Джорджеску, то есть он паразитирует на рейтинга бывшего кандидата в президенты и имеет все шансы победить.

«К Румынии сейчас прикованы глаза всей Европы, потому что идет сумасшедшая борьба между консерваторами и либералами. Либералы пытаются не допустить перехода Румынии в статус идеологического союзника Венгрии, Словакии, может быть, даже Польши. И Румыния – большая страна, да, бедная, да, не очень урегулированная с точки зрения Европы, но большая и влиятельная внутри ЕС. Ее влияние для нас меньше заметно, но оно где-то на уровне Польши», - объясняет Руслан Бортник.

Если консерваторы выигрывают, предупреждает он, то либеральный Брюссель и Еврокомиссия окажутся в очень сложном положении, потому что внутри ЕС сформируется полноценный альтернативный консервативный центр, который будет ориентироваться на Трампа. Кстати, добавляет эксперт, весь этот правый переход – тоже следствие победы Трампа.

«Альянс за объединение румын» похож на «Альтернативу для Германии», но все-таки он чуть-чуть более радикальный. И он похож на венгерский «Фидес», даже радикальнее. Если Симион победит, он будет самым правым президентом в Европе», - подчеркивает Руслан Бортник.

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