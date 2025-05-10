Военный эксперт Олег Стариков объяснил, что парад 9 мая в россии – это презентация новой техники и демонстрация политических отношение, поэтому украинская и другие разведки следят за этим всем, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Для чего необходимо смотреть военные парады всех стран, которые находятся, во-первых, в окружении Украины, а также тех, которые влияют на Украину? Тем более страны, с которой мы находимся в войне? Это обязанность спецслужбиста», - отмечает Олег Стариков.

По его словам, во время военных парадов на трибунах всегда сидят военные аташе разных стран, и они проводят не только разведывательную деятельность, но и разведподрывную, а еще они оценивают личный состав, его морально-боевое состояние, и главное – смотрят на технику.

«Парады даже обязаны смотреть в наших разведорганах. Я уже не говорю про Пентагон, про MI6. Там специальные люди сидят, специальные аналитики, которые все это фиксируют, потом будут давать справку своим непосредственным начальникам, какие новые виды вооружения показала российская федерация показала. Для чего это надо? Для того, чтобы определить уровень работы ВПК, определить, может ли он восстанавливаться. Второе – это уровень работы инженерно-технического персонала и внедрение новых технологий», - объясняет Олег Стариков.

Если говорить о политической части парада, отмечает эксперт, то, в частности, в постсоветских странах важно, кто где сидит, с какой стороны, в каком ряду, это показывает уровень взаимодействия с разными странами. В частности, констатирует он, возле путина сидел Си Цзиньпин, и это можно считать сигналом Трампу.

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