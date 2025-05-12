Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что после отказа путина пойти на 30-дневное перемирие мы ждем обещанных мощных и жестких санкций против рф со стороны Запада, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Этой ночью россия запустила большое количество беспилотников-камикадзе типа «Шахед» по Украине, то есть никакого прекращения огня не происходит. Фактически путин проигнорировал требование всего цивилизованного мира. Он это все отверг, в очередной раз продемонстрировав, что ему абсолютно плевать на предложения, на условия, на требования, на предупреждение о том, что могут быть введены более жесткие санкции. Это не работает. Это не сработало в этот раз и не сработает в следующий, пока не будет перехода от слов к реальным конкретным действиям и поступкам, пока мы не будем видеть, что за словами будут идти реальные дела», - подчеркивает Александр Мусиенко.

И 12 мая, утверждает он, - это также момент истины и по поводу Запада, выполнит ли он обещание и введет жесткие, мощные санкции против россии за отказ от прекращения огня. В то же время Украина при таком раскладе, добавляет эксперт, должна получить больше оружия, чтобы наносить болезненные удары по военным объектам рф.

«Но сейчас проблема в том, что именно Запад демонстрирует определенные слабости, не идет до конца. Решение о том, что нужно пойти на условия путина, что нужно провести встречу в Стамбуле 15 мая, в четверг, даже при условии, что огонь не будет прекращен, является уступкой агрессору», - утверждает Александр Мусиенко.

Как объясняет эксперт, Запад проявляет слабость в том, что не настаивает на своей повестке дня, на 30-дневном прекращении огня как предпосылке для дальнейших переговоров. По его словам, здесь нужно не бояться давить на путина, он не так страшен, и Украина это доказала, разрушив столько мифов о якобы непобедимой российской армии.

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