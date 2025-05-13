Об этом он рассказал в своем блоге.

«российская пропаганда уже включилась. Федеральные каналы говорят о том, что они отклоняют фактически возможность участия путина во встрече в Стамбуле, а заявление Зеленского назвали комедиантством», – отмечает Александр Мусиенко.

В частности, рассказывает эксперт, вице-спикер Совета Федерации рф Константин Косачев заявил пропагандистским каналам, что намерение Зеленского пригласить путина в Стамбул – это спектакль и комедиантство, и добавил, что такая встреча на самом высоком уровне пока невозможна. Кроме того, добавляет он, российский чиновник нашел в заявлении Зеленского слова, имеющие целью переложить ответственность за отсутствие переговоров на россию и сформировать образ москвы как отказывающейся от диалога стороны.

«Очевидно, не имеет значения, что говорит вице-спикер, или даже спикер, или другие должностные лица, потому что в россии имеет значение только то, что говорит путин, а не его говорящие головы и придворные миньоны. Но в то же время это где-то и будет та линия, которой они будут придерживаться. То есть, пока россия придерживается именно такой линии, что путин не поедет, что он не хочет», - объясняет Александр Мусиенко.

По мнению эксперта, стратегия путина будет состоять в том, чтобы между собой встречались не президенты, а делегации разных уровней, и чтобы каждая такая встреча была посвящена разным темам – прекращение огня, гуманитарные вопросы, пленные, незаконно вывезенные украинские дети и т.д. То есть, констатирует он, при таком раскладе все будет происходить пошагово с максимальной затяжкой процесса, на фоне чего продолжается война.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о противостоянии в окружении Трампа между Келлогом и Уиткоффом с Вэнсом из-за российско-украинской войны.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко объяснил, как заставить путина согласиться на перемирие: от угроз к санкциям.