Политолог-международник Максим Яли объяснил, что прогресс в переговорах будет только после личной встречи лидеров США и рф: либо Трамп уговорит путина на мир, либо введет сокрушительные санкции, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уверен, Соловьев, Скабеева рассказывают, как в очередной раз гениальный путин переиграл и унизил лично главного врага россии – США. И о Зеленском, конечно, так же добавят. То есть для внутренней аудитории путин получил свой профит, а дальше он поднимает ставки. Мы видели все эти интервью и вопросы Трампа, теперь он вынужден оправдываться перед избирателями. Тем более там есть реальная оппозиция, которая будет это, конечно, использовать в собственных целях, в отличие от россии. Поэтому, конечно, здесь Трамп является проигравшим лицом», - утверждает Максим Яли.

По его мнению, после переговоров в Стамбуле Трампу его окружение хорошо объяснит, что произошло и что нужно делать, что достаточно давать путину наслаждаться жизнью. Не зря, добавляет эксперт, в Турции был Линдси Грэм, предлагающий ввести 500% тариф. Относительно Украины, отмечает он, здесь вопросов нет, мы на все соглашались, а накануне переговоров очень удачно подписали соглашение о недрах с США, поэтому теперь все вопросы только к путину.

В то же время, отмечает эксперт, нужно понимать личность Трампа, ведь пусть даже ни Уиткофф, ни Рубио не смогли добиться результатов от россии, у него лично получится, он уверен в том, что можно заглянуть путину в глаза и увидеть там стремление к миру.

«Он до сих пор убежден, что лично ему удастся достичь договоренностей и мирного соглашения. Потому пока встреча не состоится, лично я убежден, никто не сможет его убедить, что нужно уже завтра, условно говоря, вводить эти санкции против российской нефти. И он будет тянуть до последнего момента. Другое дело, что все эти обстоятельства ускоряют их возможную встречу, она в любом случае произойдет. Соответственно, времени на затягивание, что является главной целью путина, становится все меньше и меньше», - объясняет Максим Яли.

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