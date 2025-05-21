Политический аналитик Константин Матвиенко объяснил, что после разговора с путиным Трамп ничего не сказал о перемирии, поэтому остается надеяться только на то, что США продолжат помощь Украине, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Для путина сами плюсы, для Трампа преимущественно минусы, для Украины – сами минусы. Трамп показал своим избирателям, что он говорит с таким человеком. Мы видим, что Трамп бегает перед диктаторами что в Саудовской Аравии, что в российской федерации. Вот с Си Цзиньпином у него не совсем получалось, но помните, как он с Ким Чен Ином (ред. – встречался) во время предыдущей каденции. То есть Трампу интересны именно эти люди. Они ему ценностно интересны. Это те люди, которые стоят на антигуманистических позициях в какой-то степени, если говорить о путине или Ким Чен Ыне, на античеловеческих позициях, но Трампу это нужно. То есть он гордый, как павлин, фактом разговора (ред. – с путиным)», - объясняет Константин Матвиенко.

Самое важное для Украины в этой ситуации, констатирует гость программы, чтобы США не остановили вооруженную и финансовую помощь. По его мнению, есть все основания надеяться, что помощь от США будет сохраняться, но какая фишка попадет под мантию Трампа, нам представить себе трудно.

Попутно эксперт напоминает, что это сам Трамп выходил с инициативой о безусловном 30-дневном перемирии, об установлении режима прекращения огня, а по итогам разговора с путиным он об этом ни написал, ни сказал.

«Поэтому, по-моему, если в общем балансе, то в разговоре гораздо больше минусов, чем плюсов для Украины, для ЕС, для человечества в целом, для Соединенных Штатов. Не для Трампа, а для Соединенных Штатов, для их репутации, для их достоинства», - заключает Константин Матвиенко.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что делегация рф на переговорах в Стамбуле – это боты, которых, к сожалению, не забанить.

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