Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что кремль не хочет переговоров в Ватикане сразу по нескольким причинам: Лаврову не нравится архитектура, россия – мусульманская страна, а путина арестуют, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как напоминает эксперт, Украина предложила россии следующий технический раунд переговоров провести в Ватикане после обмена 1000 на 1000, но Лавров ответил, что это будет неэлегантно, как будто вся суть в каком-то интерьере.

«Типа ему недостаточно элегантная Сикстинская капелла, он больше любит золотые дворцы Стамбула. Потому что просто не понимает, вкусу нету у человека. Он не может понять элегантность Ватикана, элегантность Собора святого Петра. Ему вот Дубай. Он же любит Эмираты, Саудовскую Аравию, где свеженько, золото, фальшивый мрамор. Все, как нравится Лаврову, как и любому нуворишу, то есть человеку, вышедшему из бедноты», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Но оказалось, отмечает он, что Лавров против переговоров в Ватикане, потому что не могут православные страны обсуждать вопросы на католической площадке. По словам эксперта, интересно, что Турция и Саудовская Аравия его совершенно устраивали, возможно, это Лавров так признал, что россия – мусульманская страна, поэтому такой выбор площадок для переговоров.

«Но Bloomberg открыл, почему россияне отказываются проводить переговоры именно в Ватикане. россия, оказывается, выступает против переговоров в Ватикане, потому что туда ехать-то должен будет в конце концов путин, а путина там арестуют в связи с выданным ордером МУС. В Ватикане аэропорта нет, а Италия арестует. Вот вам и вся элегантность. А не надо было детей воровать, тогда могли бы в Ватикане заседать. Отвечу я, извините, неэлегантной весьма рифмой товарищу Лаврову», - рассказывает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Мусиенко объяснил, что снисходительная позиция Трампа по отношению к путину не нравится американским избирателям.

Также Politeka писала о том, что Бортник рассказал, приблизит ли встреча Трампа с путиным завершение войны.