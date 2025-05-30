Об этом он рассказал на канале Руслана Бортника.

По мнению эксперта, решающий фактор – это все же военная ситуация, ведь путин не хотел договаривать ни в прошлом году, ни в этом, потому что видит преимущество россии на поле боя, у него есть ощущение что в войне можно победить. Кроме того, добавляет он, это традиционная тактика путина – давить на переговоры военным путем.

«Второй фактор – это все-таки фактор Трампа, если он будет более активен и более настойчив, если он будет ставить жесткие условия по отношению к путину. Ты хочешь со мной договариваться? Окей, я тоже с тобой хочу договариваться, но мы сначала должны решить вопрос о прекращении войны в Украине. На мой взгляд, сейчас Трамп – единственный, кто может подтолкнуть путина к какому-то соглашению. Пока путин к этому не готов, но если фактор Трампа будет действовать и дальше, окно возможностей сохранится», - рассуждает Владимир Фесенко.

Также эксперт утверждает, что в этом плане меньше верит в санкции, ведь, как уже многие говорят, россия приспособилась к этим ограничениям. Разве что, отмечает он, ударить по российским продажам нефти на глобальных рынках, но это повлияет не сразу и не в прямой форме.

«Тем не менее, все-таки решающий фактор – это именно фактор Трампа. Может быть, в перспективе еще и позиция Китая. Хотя Китай, мне кажется, сейчас не очень в этом заинтересован. Для него торговая война с США вышла на первый план, а Украина сейчас менее значима. И помогать американцам они точно не будут, в этом нет никакого интереса. Я немножко утрирую, может быть, даже эмоционально слишком и резко скажу, но с точки зрения Китая пусть американцы облажаются, а вот тогда мы можем прийти и попытаться урегулировать эту ситуацию», - заключает Владимир Фесенко.

Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что россия попытается вести переговоры в условиях своего масштабного наступления.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, отреагирует ли Трамп на угрозы Третьей мировой со стороны россии.