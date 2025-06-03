Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко заявил, что переговоры в Стамбуле снова не дали результатов, кроме обмена пленными, и россия готовится воевать дальше, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В Стамбуле завершились переговоры 2 июня – ничего прорывного, к сожалению, как и прогнозировалось. Здесь хороших новостей не очень. Почему? Потому что пока единственное, о чем удалось договориться непосредственно на встрече в Стамбуле, что можно назвать положительным, – это обмен пленными. И после этой встречи, судя по всему, нас ждет, опять же, большой обмен. Что касается других вопросов, то прямо противоположные позиции у сторон, не видно сближения и точек соприкосновения», - отмечает Александр Мусиенко.

Как мы увидели, напоминает он, россия продолжает настаивать на своем – выход ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, защита русскоязычных, нейтральный статус, демилитаризация, что абсолютно неприемлемо для Украины. Так что, констатирует эксперт, после переговоров 16 мая российская позиция никак не изменилась.

По его словам, все это свидетельствует о том, что война будет продолжаться, россия четко демонстрирует готовность вести боевые действия и дальше. В частности, напоминает эксперт, мы видим наступление рф на Сумщине и Донетчине, к сожалению, в некоторых районах враг имеет тактические успехи, поэтому изменить позицию агрессора мы сможем только такими же операциями, как «Паутина».

«россия считает, что способна сейчас достичь определенных успехов военным путем, и в летнюю кампанию она будет пытаться это сделать. Поэтому в течение лета и даже осени рассчитывать на то, что Стамбул и стамбульский формат будут иметь какой-то прорыв, не приходится. Разве что сейчас мы увидим еще 1, 2, 3 такие спецоперации от Службы безопасности Украины, нашей разведки, Вооруженных сил Украины на территории россии, которые смогут вывести путина из равновесия, и другого пути не будет у россии, кроме как пойти на уступки, - заключает Александр Мусиенко.

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