Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко рассказал, что наши западные партнеры все больше интересуются финансированием производства украинского оружия, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Германия стала активнее поддерживать Украину, наше государство должно получить 5 млрд евро на нужды армии. А по поставкам ракет Taurus, отмечает он, дискуссии продолжаются, но уже есть предположения, как пишет издание Defense Express, какой может быть альтернатива – финансирование ракет-дронов «Барс», ударных «Лютый» и т.д.

«То есть немцы пытаются откупиться. Они не готовы передать свои дальнобойные ракеты Taurus, которые нам очень понадобились, но готовы финансировать производство у нас. Какая будет альтернатива? Это любопытно, посмотрим. Но хорошо, что хоть так. Но и плохо, скажу откровенно, что без Taurus, потому что ракета есть ракета, еще и со стелс-технологиями, то есть она еще менее заметна для радаров россии и менее уязвима для их систем противовоздушной обороны. Это не сравнить. Но хорошо, что финансируют производство», – комментирует Александр Мусиенко.

Как сообщил министр обороны Умеров, рассказывает он, военная поддержка в рамках датской модели вырастет до 1,3 млрд евро уже в 2025 году. По его словам, добавляет эксперт, первый транш в 428 млн евро от Дании, Швеции, Канады, Норвегии и Исландии поступит в ближайшее время на производство украинского оружия, а именно артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых средств.

«Фактически благодаря датской модели производится украинская артиллерийская установка «Богдана» и не только. И к этому списку стран – Канада, Норвегия, Дания, Исландия – присоединяется Швеция, это четко свидетельствует о том, как действуют страны Севера. Канада – понятно, но есть страны Северной Европы, которые, несмотря ни на что, продолжают помогать Украине, непосредственно снабжая вооружением, инвестируя в производство оружия здесь, в нашем государстве, это очень важно», - объясняет Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко заявил, что россии нечем достойно ответить на спецоперацию СБУ.

Также Politeka писала о том, что Гайдай оценил, хватит ли ресурсов, терпения и стойкости Украине, чтобы выстоять против российской агрессии.





